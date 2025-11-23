Miss Universe yarışmacısı sahneden düşmüştü: 7 gün yoğun bakımda kalacak!

Miss Universe 2025’te Jamaika’yı temsil eden 28 yaşındaki Gabrielle Henry, 19 Kasım’da Tayland’da düzenlenen eleme gecesinde elbise turu sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından hâlâ hastanede tedavi görüyor. Sahneden düşerek yaralanan Henry’nin durumunun başlangıçta açıklanandan daha ciddi olduğu bildirildi.

DURUMU BEKLENENDEN AĞIR

Miss Universe Jamaica Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, Gabrielle Henry’nin hâlâ hastanede bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Doktorlar, ünlü modelin en az 7 gün yoğun bakımda kalması gerektiğini ifade etti. Henry’nin annesi ve ablası da Tayland’a giderek süreç boyunca yanında yer alıyor.





Gabrielle Henry’nin ablası Dr. Phylicia Henry-Samuels, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Durumu umduğumuz kadar iyi değil. En az 7 gün yoğun bakımda kalması gerekiyor. Hastane, uygun tedaviyi uygulamaya devam ediyor. Doktorların yakın takibi ve özel bakımı sürüyor.”

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Organizasyon, kamuoyundan Gabrielle Henry için destek ve dua talep ederken, aileyi incitebilecek olumsuz yorum ve spekülasyonlardan uzak durulmasını istedi.

Daha önce yapılan ilk açıklamada, Henry’nin kırığı olmadığı ve hayati tehlike taşımadığı belirtilmişti. Ancak doktorlar iyileşme sürecinin netleşmesi için ek tetkiklerin sürdüğünü aktardı.