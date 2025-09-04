Model Kelly Brook'un ilişki tavsiyeleri sosyal medyayı salladı: 'Beni aldatanı, aldatırım'

2022’den bu yana Jeremy Parisi ile mutlu bir evliliği olan 45 yaşındaki Kelly Brook, geçmiş ilişkilerini masaya yatırarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü model ve oyuncu, aşk hayatında tek eşlilikle ilgili sorunlar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Asla bunun hakkında konuşmadım ama yıllar boyunca sevgililerini seri halde aldatan biri olduğumu düşündüm.”

Brook, geçmiş ilişkilerini değerlendirirken, bu ilişkilerde çoğu zaman bir üçüncü tarafın da bulunduğunu belirtti:

“Hep tek eşli olmasını umduğum ilişkiler yaşadım ama bunlar hiçbir sonuca ulaşmadı. Ya da bu ilişkilerin içinde hep bir üçüncü taraf da oldu.”

Kelly Brook, bu tarz ilişkiler yaşadığı dönemde kendi koyduğu bir kurala bağlı kaldığını da açıkladı:

“Onlar seni aldatıyorsa, sen de onları aldat.”

Ünlü isim, yaklaşık 10 yıl önce şu anda evli olduğu Jeremy Parisi ile tanışana kadar bu kurala bağlı kaldığını ifade etti. Brook, Parisi ile evliliğinde artık aldatılmadığı için kendisinin de aldatmadığını vurguladı.