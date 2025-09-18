Modellik kariyerine ara veren Bella Hadid, Lyme hastalığıyla mücadele ediyor

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığının nüksetmesi üzerine bir kez daha tedavi sürecine başladı. Sağlık sorunları nedeniyle modellik kariyerine ara vermek zorunda kalan Hadid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını bilgilendirip duygusal anlar yaşattı. Paylaşımlarında destek mesajları alan ünlü manken, takipçilerine umut vermeyi sürdürdü.

“SÖZ VERİYORUM”

Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üzgünüm, sık sık kayıplara karışıyorum. Sizi seviyorum çocuklar” ifadelerini kullandı. Hastalık sürecini ise şu sözlerle özetledi: “Evren en acı ve aynı zamanda en güzel şekilde işliyor. Ama şunu söylemeliyim ki, mücadele ettiğinizde iyileşme geliyor. Söz veriyorum. Bazen sadece bir adım geri çekilmek gerekiyor. Güçlü ol, inandığın yolda yürü, bulutlar mutlaka dağılır.”

Yaklaşık 15 yıldır kronik rahatsızlıklarla yaşayan Bella Hadid, bu süreçte 100’den fazla tedavi seansına girdiğini ve görünmez bir acı ile yaşadığını vurguladı. Tüm bu zorluklara rağmen, sahip olduğu farkındalık ve şükran duygusunun hayatını anlamlandırdığını belirtti.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, genellikle kene ısırıklarıyla taşınan Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olarak biliniyor. Semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve yorgunluk bulunuyor. Erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor; ilerleyen aşamalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Önlem almak için uzun kollu giysiler giymek, kene bulunduğunda tıbbi yardım almak ve doğa etkinliklerinden sonra vücudu kontrol etmek gibi basit adımlar uygulanabiliyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Lyme hastalığı özellikle kene ısırıklarının yaygın olduğu bölgelerde daha sık görülse de her yerde risk bulunuyor. Bu nedenle doğa ile etkileşime girerken dikkatli olmak gerekiyor.