Modern Family'nin Cam'i Eric Stonestreet evlendi!

“Dexter Diriliş”, “Modern Family” ve “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Eric Stonestreet, 54. yaş gününde sürpriz bir paylaşım yaptı.

9 YILLIK İLİŞKİ NİKÂHLA TAÇLANDI

2016’dan beri çocuk hemşiresi Lindsay Schweitzer ile aşk yaşayan ve 2021’de nişanlanan Stonestreet, uzun süredir beklenen evlilik haberini verdi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün benim doğum günüm. Ve bilin bakalım ne yaptım? Evlendim!” notunu düştü.

RÜYA EVLERİNDE SADE BİR TÖREN

Hollywood’un gösterişli düğünlerinin aksine çift, Kansas City’de inşa ettirdikleri evlerinde sade bir törenle dünyaevine girdi. Daha önce sade bir düğün istediklerini açıklayan Stonestreet ve Schweitzer, hayallerini gerçekleştirerek evliliklerini rüya evlerinde kutladı.