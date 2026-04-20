Murat Boz’dan Gülistan Doku paylaşımı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan 6 yıldır haber alınamazken, dosyanın yeniden açılması ve son günlerde yaşanan adli gelişmeler üzerine sanat camiasından da destek geldi. Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doku ailesinin adalet arayışına ses verdi.

"BİR ANNENİN HER GÜN YENİDEN BAŞLAYAN DUASI"

Murat Boz, Instagram hesabından paylaştığı metinde, Gülistan Doku’nun isminin artık sadece bir kaybı değil, bitmek bilmeyen bir bekleyişi simgelediğini ifade etti. Boz, paylaşımında şu dizelere yer verdi:

"Gülistan. Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı."

Son günlerde soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi’nin oğlunun tutuklanmasıyla davanın seyri değişirken, Boz mesajında "gerçeklerin ortaya çıkarılması" gerektiğinin altını çizdi. Ünlü sanatçı, "Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması" ifadelerini kullandı.





Paylaşımını "Gülistan Doku. Unutmadık. Unutmayacağız" notuyla bitiren Murat Boz’un bu çağrısı, kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı.