Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’den iyi haber geldi. Yapılan kontroller sonucunda Cemcir’in “Divertikül kanaması” geçirdiği belirlenmiş ve bu durumun yüksek hayati risk taşıması nedeniyle sanatçı bir süre yoğun bakımda tedavi altında tutulmuştu.

Beş gün boyunca yoğun bakımda gözetim altında kalan oyuncu, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine normal odaya alınmıştı. Tedavisine devam edilen Cemcir’in her geçen gün daha iyiye gittiği ve yürümeye başladığı öğrenildi.

PAZARTESİ GÜNÜ TABURCU EDİLEBİLİR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, doktorlarının son kontrolleri yapmasının ardından ünlü oyuncunun herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda Pazartesi günü taburcu edilmesi planlanıyor. Bu gelişme, sevenleri ve hayranlarını sevindirdi.

DİVERTİKÜL KANAMASI NEDİR?

Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların (divertiküller) içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana geliyor.