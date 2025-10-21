Murat Dalkılıç 12. kez burun ameliyatı oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 12:42:00
Murat Dalkılıç, uzun yıllardır süren burun rahatsızlığı nedeniyle 12. kez ameliyat oldu ve zorlu bir süreci daha geride bıraktı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun yıllardır mücadele ettiği burun rahatsızlığı nedeniyle 12. kez ameliyat oldu. Daha önce 11 kez burun operasyonu geçiren Dalkılıç, son ameliyatıyla zorlu bir süreci daha geride bıraktı.

Magazin programı Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken, canlı yayında ünlü şarkıcının 12’nci burun ameliyatını duyurdu ve son halini ekrana taşıdı.

Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirmişti:

“Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi.”

Şarkıcı, 11. burun ameliyatını ise geçtiğimiz Şubat ayında geçirmişti.

