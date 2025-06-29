Murat Dalkılıç kalbini Özgü Kaya’ya kaptırdı! Aşk tatili ortaya çıktı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, geçmişte Merve Boluğur ve Hande Erçel gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminden düşmemişti. Son olarak Edda Dora ile bir birliktelik yaşayan Dalkılıç, uzun süredir kalbinin boş olduğu biliniyordu. Ancak Gazete Magazin’in özel haberine göre, ünlü şarkıcının kalbini yeniden kaptırdığı ortaya çıktı.

YENİ AŞK: ÖZGÜ KAYA

İddiaya göre Murat Dalkılıç, son dönemin en popüler oyuncularından Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikili yaklaşık 1.5 aydır birlikte ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.





KUŞADASI’NDA ROMANTİK TATİL

Çifte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, şu sıralar birlikte Kuşadası’nda tatil yapıyor. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmese de, bu aşk iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ESKİ İLİŞKİLERİYLE DE GÜNDEMDEYDİ

Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında oyuncu Merve Boluğur ile evli kalmış, ayrılıklarının ardından oyuncu Hande Erçel ile bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki de uzun soluklu olmamış, sonrasında şarkıcı Edda Dora ile aşk yaşamıştı.

YENİ AŞKIN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'nın ilişkisinin nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu. Çiftin gözlerden uzak yaşadığı bu ilişki, önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak gibi görünüyor.