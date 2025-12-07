Murat Dalkılıç'tan Spotify'a isyan: 'Sezen Aksu TikTok mu çekecek?'

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 2025 Spotify özetini sosyal medya hesabından paylaşarak platforma dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Yıl içinde en çok dinlediği ismin Blok3 adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın çıkmasına şaşırdığını belirten Dalkılıç, yaptığı paylaşımda hem şaşkınlığını hem de sitemini dile getirdi.

Dalkılıç paylaşımında, “Bu güzel kardeşimi görüyorum, başarılarını da tebrik ediyorum. 1-2 şarkısını merak edip dinledim… Ancak benim yıllık listemde 1. olma ihtimali biraz düşük. Bu yıl albüm yaptım, kendi işimi bu kardeşim kadar dinlememişim. Bayağı sevmişim ben bu kardeşimi, nasıl olmuşsa… Olsun değil mi?” ifadelerini kullandı.





“MASAL BU KADAR”

Şarkıcı, bu yıl yayınladığı Ilık şarkısının dinlenme sayısından duyduğu memnuniyetsizliği de belirtti. Dalkılıç, “Bu benim bu sene yaptığım şarkılardan biri… Bugün 189 kişi dinlemiş… Masal bu kadar…” sözleriyle Spotify algoritmasına gönderme yaptı.





“SEZEN AKSU TİKTOK MU ÇEKECEK YAHU?”

Dalkılıç, Spotify Türkiye’yi müzik endüstrisine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. “Koskoca Sezen Aksu o güzelim albümünü tanıtmak için TikTok mu çekecek yahu? Çekmediği zaman dinlenmeyecek mi o albüm? Sen dinleteceksin!” diyen şarkıcı, platform algoritmalarının müzik değerlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü şarkıcı, sektöre emek veren sanatçıların hak ettiği görünürlüğü alması için müzik platformlarının daha duyarlı olması gerektiğini belirterek açıklamasını noktaladı.



