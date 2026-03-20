Murat Övüç cezaevinden bayram mektubu yazdı: 'Tek kişilik hücredeyim, günleri sayıyorum'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Murat Övüç, tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe Cezaevi’nden takipçilerine mektup gönderdi. Yaklaşık üç aydır cezaevinde olan Övüç, Ramazan Bayramı vesilesiyle kaleme aldığı satırlarda yaşadığı zor süreci anlattı.

"TEK KİŞİLİK HÜCREDEYİM"

Mektubuna "Canım takipçilerim" diyerek başlayan Övüç, tutukluluk şartlarına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Suçsuz olduğunu savunan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere Çorlu Karatepe Cezaevi’nde, tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunuyorum. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır hâlinde… Ama bilin ki, kalbim hâlâ sizinle atıyor."

"UMUTLA AYAKTA KALIYORUM"

Dışarıya duyduğu özlemi dile getiren Murat Övüç, mektubunda sabır ve umut vurgusu yaptı. Günleri saydığını ve dualara sığındığını belirten ünlü isim, "Yeniden sizlere kavuşacağım o anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut… Ve benim umudum sizsiniz" sözleriyle sevenlerine mesaj gönderdi.

BAYRAM MESAJINDA ADALET VURGUSU

Ramazan Bayramı’nı demir parmaklıklar ardında karşılayan Övüç, takipçilerinin bayramını kutlarken mektubunu şu temennilerle noktaladı:

"Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz. O gün gelene kadar, ben umudumu da sevgimi de kaybetmeyeceğim. Sizi çok özledim."



