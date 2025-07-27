Mustafa Sandal’dan Lvbel C5'e mesaj: 'Sataşanlardan değil, dokunanlardan ol'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde yaptığı esprili bir açıklamayla genç rapçi Lvbel C5’in “Havhavhav” adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal, “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim. İçime sinmedi,” ifadelerini kullanarak şarkıya mizahi bir dille eleştiri getirmişti.
LVBEL C5’TEN SERT YANIT: “ONA ŞARKI VERMEM”
Mustafa Sandal’ın sözlerine kayıtsız kalmayan Lvbel C5 ise yaptığı açıklamada, Sandal’a gönderme yaparak, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem,” ifadelerini kullandı.
MUSTAFA SANDAL’DAN YAPICI MESAJ: “GENÇ BİR KARDEŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM”
Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden genç rapçiye hitaben dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sandal, hem geçmişini hatırlattı hem de yapıcı bir dille yanıt verdi:
“Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz.
‘Tıklansın’ diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi.
Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem.
Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim.
Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.”