Mustafa Sandal’dan Lvbel C5'e mesaj: 'Sataşanlardan değil, dokunanlardan ol'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde yaptığı esprili bir açıklamayla genç rapçi Lvbel C5’in “Havhavhav” adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal, “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim. İçime sinmedi,” ifadelerini kullanarak şarkıya mizahi bir dille eleştiri getirmişti.

LVBEL C5’TEN SERT YANIT: “ONA ŞARKI VERMEM”

Mustafa Sandal’ın sözlerine kayıtsız kalmayan Lvbel C5 ise yaptığı açıklamada, Sandal’a gönderme yaparak, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem,” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL’DAN YAPICI MESAJ: “GENÇ BİR KARDEŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM”

Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden genç rapçiye hitaben dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sandal, hem geçmişini hatırlattı hem de yapıcı bir dille yanıt verdi: