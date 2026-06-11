Müzik dünyasında Kanye West krizi: Tan Taşçı ile Norm Ender birbirine girdi!

Şimdilerde 20 gün içinde İstanbul'da vereceği 3 stadyum konseri ve "Sende De Benden Var" albümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tan Taşçı ile rap müziğin önde gelen isimlerinden Norm Ender arasında "Kanye West" krizi patlak verdi. Sosyal medya üzerinden karşılıklı salvolarla büyüyen tartışma, kısa sürede magazin ve müzik gündeminin ilk sırasına oturdu.

TAN TAŞÇI: "GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI, KEŞKE BİZİM ÜLKEMİZDE YAPMASAYDI"

30 Mayıs'ta Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da 118 bin kişiye konser vererek rekor kıran dünya yıldızı Kanye West hakkında konuşan Tan Taşçı, organizasyona yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var."

NORM ENDER’DEN AĞIR SÖZLER: "CEHALETİNİZLE UTANDIRMAYIN"

Tan Taşçı'nın bu açıklamaları, rapçi Norm Ender’i adeta küplere bindirdi. Sosyal medya hesabından isim vermeden sert bir metin yayınlayan Norm Ender, Taşçı’nın müzik vizyonunu hedef aldı:

"Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor. Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West'in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere! Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi beberuhi. Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık."

Bu çıkış, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım dinleyici Tan Taşçı’nın Harbiye başarılarını hatırlatıp pop sanatçısını desteklerken, bir kısım ise Norm Ender'in "vizyon" vurgusuna hak verdi.

"BEN ATANAMAMIŞ MÜZİSYENLER İÇİN KARİYER KAPISI DEĞİLİM"

Norm Ender'in ağır eleştirileri karşısında sessizliğini bozan Tan Taşçı, adeta ateş püskürdü. Kanye West’in küresel çaptaki skandallarına gönderme yapan ünlü şarkıcı, tartışmayı başka bir boyuta taşıdı:

"Kendi ülkesinde ırkçılık, kadına yönelik söylemleri ve çeşitli skandallarla anılan, dünyanın birçok yerinde de tepkiyle karşılanan bir Amerikan figürünü eleştirdim diye bu kadar tepki nedir, bu özentiliğin kaçıncı seviyesidir yahu? Hip hop, yıllarca ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan siyahilerin sesi olarak doğdu. Böyle bir figürün eleştirilmesini 'müzikten anlamamak' ya da 'kıskançlık' diye açıklamak asıl kültürsüzlüktür."

Sözlerini daha da sertleştiren Taşçı, Norm Ender’e yönelik olarak, "Ben atanamamış müzisyenler için bir kariyer kapısı değilim kardeşim. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir kıskançlıktır? Herkes işine gücüne baksın. Yarın bir gün yüz yüze geleceği insanlara hitap ederken dikkatli olsun, saygısını korusun. Edepsizliğin lüzumu yok" ifadelerini kullanarak tartışmaya son noktayı koydu.

Gözler şimdi, Tan Taşçı'nın bu ağır "atanamayan müzisyen" ve "özentilik" göndermesinin ardından Norm Ender’in yapacağı yeni bir açıklamaya çevrildi.