Nemrut Dağı’nda skandal: Aydın Aydın UNESCO korumasındaki miras üzerinde bağlama parçaladı

Türkücü Aydın Aydın, yapay zekânın müzik sektöründeki etkisine tepki göstermek amacıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda bağlamasını parçaladı.



Tepki amacıyla gerçekleştirdiği eylemde Aydın, Kommagene Kralı I. Antiochos dönemine ait 2 bin 100 yıllık tarihi mirasın üzerinde bağlamasını kırarken, “Yapay zekâ ekmeğimi elimden aldı” ifadelerini kullandı.





İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre, kültürel miras statüsündeki Kommagene heykelleri ve yapılarda tahribat olup olmadığının belirlenmesi için bölgeye uzman ekipler yönlendirildi. Olayla ilgili resmi inceleme süreci başlatıldı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Öte yandan, korunması gerekli taşınmaz tarihi eserlerde zarara yol açanlara Türk Ceza Kanunu kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası uygulanabileceği ifade edildi.