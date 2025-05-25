Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'e nafaka yanıtı!

Ünlü oyuncular Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç, Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluştu. Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde kapalı gişe olarak sahnelenen oyun, seyircilerden tam not aldı.





NERGİS KUMBASAR’DAN NAFAKA AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım” sözleri gündeme gelirken, Kumbasar ilk kez bu konuda konuştu. “Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz” ifadelerini kullandı.





DİJİTAL PLATFORMALARDA PROJELER VE TECRÜBELER

Dijital platformlarda yapılan projelerle ilgili görüşlerini paylaşan Kumbasar, “Bence proje iyi bir projeyse, güzel yazılmışsa; dijitalde daha rahatız, orada televizyonda kullanamadığımız cümleleri rahatça kurabiliyoruz gibi bir rahatlık var. Ama iyi yazılmış ve iyi yapılmış bir projeyse, bunun orada olmuş burada olmuş diye bir şey yok. Her yerde ses getirir, herkes tarafından seyredilir” dedi.Nurseli İdiz ise televizyon projelerinde uzun süredir yer almadığını belirtti. “7 yıldır televizyon yapımlarında yer almadım. Gelen bir teklif yok. Ama dijitalde yaptım. Dijitalde 2-3 tane film yaptım. Ufak tefek işler yaptım ama gönlüme göre istediğim gibi bir şey gelmedi” açıklamasında bulundu.