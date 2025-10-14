Nicole Kidman 19 yıllık evliliğini bitiriyor: Arkadaşlarından 'boşanma partisi' hamlesi

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 19 yıllık eşi, müzisyen Keith Urban’a eylül ayı sonunda boşanma davası açtı. Haziran ayından bu yana ayrı yaşadıkları ortaya çıkan çiftin ayrılığı Hollywood’da büyük yankı uyandırdı.

Boşanma haberlerinin ardından Urban konserlerine geri dönerken, Kidman iki kızıyla Paris Moda Haftası’nda moral buldu. Ancak sürpriz gelişme bununla da sınırlı kalmadı.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN DESTEK: “BOŞANMA PARTİSİ” PLANI

Woman’s Day’in haberine göre Nicole Kidman’ın yakın arkadaşları Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts, oyuncu için bir “boşanma kutlaması” organize etmeye hazırlanıyor.

Bir kaynak, “Reese’ten Sandra’ya herkes davetiyeleri hazırlıyor, özgürlük pankartları ve parti malzemeleri sipariş ediliyor. Nicole’ün geleceği için yeniden heyecan duymasını istiyorlar” dedi.

Aynı kaynak, “Eski bir sayfanın sonunu ve yeni bir başlangıcı, yakışıklı erkeklerle dolu bir odada kutlamak… Tam ona göre!” ifadelerini kullandı.

AYRILIĞIN ARDINDA İHANET İDDİASI MI VAR?

Nicole Kidman’ın boşanma dilekçesinde “şiddetli geçimsizlik” ifadesi yer alırken, Keith Urban’ın ismi açıklanmayan genç bir kadın müzisyenle ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kidman’a yakın kaynaklar, “Bu kadar kısa sürede başka biriyle birlikte olması kabul etmesi zor bir durum” yorumunu yaptı.

SON KEZ HAZİRAN’DA BİRLİKTE GÖRÜLMÜŞLERDİ

Çift, en son haziran ayında Nashville’de bir FIFA Dünya Kupası maçında birlikte görüntülenmişti.

Nicole Kidman, 1990-2001 yılları arasında Tom Cruise ile evliydi. Çiftin evlat edindiği çocuklar Isabella (32) ve Connor (30) ile Kidman uzun süredir görüşmüyor.