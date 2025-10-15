Nicole Kidman, boşanmanın ardından Portekiz’e yerleşiyor

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 19 yıllık eşi Keith Urban’dan boşanma sürecine girdikten sonra yeni bir başlangıç için Portekiz’e taşınma hazırlığı yapıyor. Daily Mail’in haberine göre Kidman, Lizbon’un güneyindeki lüks bir konut projesinden ev bakıyor.

ABD’de yaşayan yıldız oyuncunun, 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 14 yaşındaki kızı Faith Margaret ile birlikte Portekiz’e yerleşmeye hazırlandığı öğrenildi. Kidman’ın ev almak için ziyaret ettiği Comporta tatil beldesinde, Prens Harry - Meghan Markle çifti, George Clooney, Paris Hilton ve Prenses Eugenie gibi ünlü isimlerin de mülkleri bulunuyor.

GÖÇMENLİK İŞLEMLERİNE BAŞLADI

Nicole Kidman’ın temmuz ayında Portekiz’e giderek Entegrasyon, Göç ve İltica Ajansı'na (AIMA) belgelerini teslim ettiği ve zorunlu yüz yüze görüşmeye katıldığı bildirildi. Yıldız oyuncunun Lizbon yakınlarındaki Cascais’te bulunan Tires Havalimanı’nda görülmesi, taşınma hazırlıklarını doğruladı.

DEV GAYRİMENKUL SERVETİ ORTADA KALDI

Kidman ile Keith Urban, 2006’daki evliliklerinin ardından dünya genelinde lüks bir gayrimenkul portföyü oluşturdu.

– 2007’de Tennessee’de 36 dönümlük arazi satın aldılar.

– 2008’de Nashville’in seçkin Northumberland bölgesinde malikane edindiler.

– Ayrıca Manhattan, Sidney, Yeni Güney Galler ve Beverly Hills’te milyonlarca dolarlık mülklere sahipler.

Nicole Kidman’ın kişisel olarak Avustralya’nın North Sydney bölgesinde iki çatı katı alarak devasa bir daireye dönüştürdüğü biliniyor.

Gösteri dünyasının güçlü çiftinin 282 milyon dolar değerindeki gayrimenkullerinin boşanma sonrası nasıl paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Nicole Kidman, eylül ayı sonunda “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurmuştu.