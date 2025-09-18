Nilperi Şahinkaya’nın Burak Deniz’e açtığı dava sonuçlandı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın, meslektaşı Burak Deniz’e karşı açtığı dava sonuçlandı. Şahinkaya, 2022’de Adana’da birlikte bulunduğu bir mekânda Deniz’in kendisine, sevgilisi Emre Yusufi’ye ve arkadaşı Necmi Deniz’e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia ederek dava açmıştı.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Burak Deniz’in suçları işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraat kararı verdi. Cumhuriyet Savcısı, Deniz’in aleni ortamda hakaret ve tehditte bulunduğunu, Şahinkaya’ya hakaret ettiğini ve Necmi Deniz’e yönelik basit yaralamaya teşebbüs ettiğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etmişti.

Nilperi Şahinkaya’nın karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıyacağı öğrenildi. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli de İstanbul’dan görüntülü katıldığı duruşmada, mücadelenin süreceğini ifade etti.