Nilsu Berfin Aktaş’tan yıllar sonra gelen Blok3 itirafı: 'O şarkılar bana değil'

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile "Blok3" sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın arasındaki ilişki, ayrılıklarının üzerinden geçen uzun süreye rağmen gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte sunduğu televizyon programına konuk olarak özel hayatına ve geçmiş ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KARŞI TARAF ŞARKILARI HÂLÂ SANA YAPIYOR" İDDİASINA NET YANIT

Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Demet Akalın’ın, "Karşı taraf bence şarkıları hâlâ sana yapıyor" yorumu üzerine söze giren Aktaş, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ayrılığın ardından geçen üç yıllık sessizliğini şu sözlerle bozdu:

"Üç yıl oldu, bu konuda hiç konuşmadım. Bence hiçbir şarkı bana yazılmadı. Üstelik ben hiçbir zaman o kadar acımasız bir insan değildim."

Ünlü oyuncunun bu sözleri, eski sevgilisinin şarkılarında bahsettiği ayrılık süreçlerindeki sitemkar ifadelere bir yanıt ve durumun kendisiyle bağdaştırılmaması gerektiğine yönelik net bir duruş olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA İDDİALARI GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYORDU

Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi Blok3, Nilsu Berfin Aktaş ile yollarını ayırdıktan sonra müzik listelerinde üst sıralara tırmanan duygusal ve ayrılık temalı parçalar yayınlamıştı. Özellikle rapçinin geniş kitlelere ulaşan "Güzel" ve "İddialı" gibi hit şarkılarının ardından sosyal medya kullanıcıları, şarkı sözlerinin doğrudan Nilsu Berfin Aktaş’ı hedef aldığı yönünde binlerce paylaşım yapmıştı.

Bugüne kadar iki tarafın da sessiz kalmayı tercih ettiği bu iddialar, Aktaş’ın televizyon ekranlarındaki bu son çıkışıyla birlikte ilk ağızdan yanıt bulmuş oldu.