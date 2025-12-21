Nur Fettahoğlu’ndan sektöre sert eleştiri: 'Takipçi sayısı yeteneğin önüne geçiyor'

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, oyunculuk sektöründe son yıllarda yaşanan değişime dikkat çekerek, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip isimlerin yetkin ve deneyimli oyuncuların önüne geçmesine tepki gösterdi.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kardeş Çocukları ve Babil gibi birçok başarılı projede rol alan Fettahoğlu, katıldığı bir programda dijitalleşmenin sektöre etkilerini değerlendirdi. Oyuncu, rol dağılımlarında takipçi sayısının belirleyici olmasının ciddi bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Sektörde emek veren pek çok yetenekli oyuncunun göz ardı edildiğini vurgulayan Fettahoğlu, “Elbette işini ciddiyetle yapanları tenzih ediyorum ancak sırf oyuncu olmak için sektöre giren ve yalnızca sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip olduğu için çok kıymetli oyuncularımızın önüne geçen isimler maalesef var. Bunu yok saymak haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

Nur Fettahoğlu’nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı oyuncuya destek veren paylaşımlarda bulundu. Açıklamalar, sanat dünyasında yetenek mi popülerlik mi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.