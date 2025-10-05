Oasis gitaristi Paul Arthurs prostat kanseriyle savaşıyor: Turneye ara verecek

“Go Let It Out” ve “Don’t Go Away” gibi şarkılarla tanınan ünlü İngiliz rock grubu Oasis’in gitaristi Paul “Bonehead” Arthurs, prostat kanseri tedavisi nedeniyle turneden ayrıldığını açıkladı.

2009 yılında dağılan Oasis, 16 yıl aradan sonra Noel ve Liam Gallagher kardeşlerin bir araya gelmesiyle Gem Archer, Andy Bell, Joey Waronker ve Paul Arthurs ile yeniden sahnelere dönmüştü. Dünya turnesi büyük ilgi görürken, 60 yaşındaki gitarist Arthurs, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahneye çıkamayacağını duyurdu.

“TEDAVİYE İYİ YANIT VERİYORUM”

2025’in başında prostat kanseri teşhisi konulduğunu belirten Arthurs, tedavisinin iyi gittiğini ancak bir sonraki aşama için konserlere ara vermek zorunda olduğunu söyledi. Arthurs, “Bu yüzden Seul, Tokyo, Melbourne ve Sidney konserlerinde sahne alamayacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve Güney Amerika’daki konserlerle sahneye dönmeyi planlıyorum. Kasım ayında görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Oasis’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Tedavinde en iyisini diliyoruz. Güney Amerika’da sahnede görüşmek üzere” mesajı verildi.

BİRLEŞİK KRALLIK’IN EN BÜYÜK GRUBU

Manchester’da 1991 yılında kurulan Oasis, 1994-1997 yılları arasında Birleşik Krallık’ın en büyük rock grubu olarak görülüyordu. “Definitely Maybe”, “(What’s The Story) Morning Glory?” ve “Be Here Now” albümleri satış rekorları kırarak müzik tarihine geçti.