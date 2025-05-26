Oğlunu evlendiren Murat Övüç gelinine kilolarca altın taktı!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, oğlu Burak Can’ı dünyaevine soktu. Görkemli düğün töreni, hem şıklığı hem de takılan altınların miktarıyla dikkat çekti.

NİŞANDA 2 KİLO ALTIN TAKTI

Nişan töreninde gelin Tuğçe Leyla’ya tam 2 kilo altın takan Murat Övüç, düğün için de kesenin ağzını açtı. Gelinine; hasır set, Trabzon burması ve çok sayıda bilezik hediye eden Övüç, ayrıca iki metre uzunluğunda zincire bağlı kolye ile adeta altın şov yaptı.





Altın takarken misafirlerden alkış isteyen Övüç’ün bu anları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

PARA SAÇTI, DİLEKTE BULUNDU

Çiftin ilk dansı sırasında, Murat Övüç gelini ve oğlunun başından aşağı deste deste para saçtı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Övüç, gönderisine şu notu düştü:

“Evlatlarım bir ömür boyu mutlu olun.”





ESKİ EŞİYLE YILLAR SONRA BİR ARADA

Düğüne katılanlar arasında dikkat çeken bir diğer detay ise, Murat Övüç’ün eski eşiyle yıllar sonra ilk kez bir araya gelmesi oldu. Eski eşle birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada gündem oldu.

“YÜZÜMÜZÜN AKIYLA BİTİRDİK”

Düğün sonrası açıklama yapan Murat Övüç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yüzümüzün akıyla düğünümüzü bitirdik. Gelen bütün misafirlere çok teşekkür ederim. Gelinimin ailesine, akrabalarına çok teşekkür ediyorum. Oğlumu, gelinimi evine teslim ettik.”

Törene çok sayıda davetli katılırken, sosyal medyada bazı kullanıcılar Övüç’e destek verirken bazıları da “Fazla abartılı bir düğün” yorumlarında bulundu.