Okan Bayülgen'den emeklilerin sorusuna

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 7. Edremit Kitap Fuarı’na katılan ünlü şovmen Okan Bayülgen, emeklilerin ekonomiyle ilgili soruları karşısında ne yapacağını bilemedi. Bayülgen, yaşadığı durumu “Apıştım kaldım, bu tecrübeyi hiç unutmayacağım” sözleriyle anlattı.

Edremit Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleşen “Tiyatro, Sinema ve Hayat” başlıklı söyleşide seyircilerden biri Bayülgen’e, “Bugünkü ekonomiyi nasıl buluyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bayülgen, soruya esprili bir şekilde “Müthiş, müthiş, çok memnunuz” yanıtını verdi.

Ancak “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?” sorusu karşısında kısa süre sessiz kalan Bayülgen, "Niye durdunuz?" sorusuna ise "Durdum. Çünkü sözleriniz karşısında apıştım kaldım. Ne yapacağımı bilemedim, sahnede kalakaldım. Lütfen toplantıdan sonra böyle anlatın" şeklinde yanıt verdi.

61 yaşında olduğunu ve kendisinin de emekli maaşı aldığını belirten Bayülgen, “Telefonuma ‘Bin lira yattı’ diye bildirim geldiğinde çok seviniyorum. Bir de ben en düşükten, 16 bin 881 TL maaş alıyorum” dedi.

Seyircilerden gelen ısrar üzerine Bayülgen, esprili bir üslupla, “Beni o kadar tehdit ediyorsun ki ‘Değinebilir misin?’ diye. Ben bu geceye bayıldım. Önce emekli maaşından başlayıp küfrederiz, sonra atanamayan öğretmenleri çözeriz, ardından astsubayların haklarına geçeriz. Merkez Bankası’ndan da biraz bahsederiz. Bu yaşadığım tecrübeyi hiç unutmayacağım” şeklinde konuştu.