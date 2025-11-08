Ölümünden sonra aileyi karıştırmıştı... Ferdi Tayfur'un gerçek mirası ortaya çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, geçen yıl yaşamını yitirmiş, ardından mirası nedeniyle büyük bir kavga başlamıştı. Başlangıçta 3 milyar TL olduğu öne sürülen mirasın, aslında 6 milyar TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre, Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının toplam değerinin 6 milyar TL olduğunu açıkladı. Mirasın içinde 87 daire, çok sayıda arsa, Marmaris’te bir ada ve 1000’in üzerinde şarkıdan gelen yıllık yaklaşık 45 milyon TL telif geliri bulunuyor.

KIZI TUĞÇE VE OĞLU TİMUR MİRASTAN MEN EDİLDİ

5 Şubat’ta açıklanan vasiyete göre, Tayfur; İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki iki gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’daki dört taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villasını ise LÖSEV’e bıraktı.

Mirasın en büyük kısmını ise üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında paylaştırdı. Ancak, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur’u mirastan men etti. Sanatçı, hastalığı döneminde sosyal medyada yaptıkları açıklamalardan dolayı iki çocuğuna kırgın olduğu için bu kararı aldı.

Tuğçe ve Timur Tayfur, vasiyetin iptali için dava açtı. Ancak iki kardeşin saklı pay hakkı bulunuyor. Miras üzerinde açılan davalar nedeniyle mahkeme tedbir kararı verdi ve şu anda hiç kimse servetin tek kuruşuna dokunamıyor. Sürecin en az 3-4 yıl sürmesi bekleniyor.

NECLA NAZIR DETAYI

Ferdi Tayfur’un 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır, 2007’de ayrılırken sanatçıdan Emirgan’daki 4 katlı bir villayı almıştı. Ancak Nazır’ın 31 Ağustos 2024’te sosyal medyada yaptığı açıklama Tayfur’u çok kızdırdı. Sanatçı, villayı geri almak için hukuki süreç başlatmayı düşünse de son anda vazgeçti.

Tuğçe Tayfur ise babasının vasiyeti noter huzurunda sağlıklı bir şekilde imzalamadığı iddiasında bulundu. “Şahidim var” diyerek dava açan Tuğçe Tayfur’un bu iddiası, Tayfur’un yeğenleri tarafından reddedildi.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti, 17 Ekim 2024’te noter huzurunda yazıldı. Sanatçı, vefatından iki ay önce vasiyetini kaleme almış ve yakın çevresine şu sözleri söylemişti:

“Ben öldükten sonra ortamın kötü olmasını istemiyorum.”