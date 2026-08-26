Orlando Bloom'dan 'Reset' filmine sürpriz veda: Çekimlerin başlamasına günler kala kadrodan ayrıldı

Hollywood'un dünyaca ünlü aktörlerinden Orlando Bloom, başrolünde yer alacağı duyurulan gerilim ve hayatta kalma temalı 'Reset' filminden çekimlerin başlamasına günler kala sürpriz bir kararla ayrıldı. 49 yaşındaki İngiliz oyuncu, projede Hint asıllı dünyaca ünlü aktris Priyanka Chopra ile başrolü paylaşmaya hazırlanıyordu.

KADRO MAYIS AYINDA DUYURULMUŞTU

Mayıs ayında duyurulan projede hem Orlando Bloom hem de Priyanka Chopra oyuncu kadrosunun yanı sıra yapımcı kimlikleriyle de yer alıyordu. Filmin yönetmenliğini üstlenen Matt Smukler, daha önce yaptığı açıklamada Bloom ve Chopra arasındaki ekrana yansıyan güçlü kimyayı övmüş ve ikilinin projeye büyük bir dinamizm getireceğini belirtmişti.

Ağustos ayında sete çıkması planlanan yapımda Bloom, hafızasını kaybetmiş bir şekilde ıssız bir alanda uyanan kadına yardım eden ancak arkasında gizemli sırlar barındıran yabancı bir karakteri canlandıracaktı.

YENİ OYUNCU İÇİN SON SÖZ PRİYANKA CHOPRA'DA OLACAK

Hollywood kulislerine yansıyan bilgilere göre, Orlando Bloom'un projeden aniden ayrılmasının ardından yapımcılar rol için yeni isim aramaya başladı. Yıldız oyuncunun yerini alması muhtemel üç erkek adayın değerlendirildiği öğrenildi.

Kendi şirketi Purple Pebble Pictures aracılığıyla yapımın ana yapımcıları arasında yer alan Priyanka Chopra’nın, belirlenen üç aday arasından filmin yeni erkek başrolünü seçmede belirleyici isim olması bekleniyor.3