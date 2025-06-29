Orlando Bloom ve Katy Perry 8 yıllık ilişkilerini sonlandırdı: Neden ayrıldılar?

Yüzüklerin Efendisi serisiyle dünya çapında ün kazanan İngiliz aktör Orlando Bloom ile Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, uzun süredir devam eden ilişkilerini noktaladı. Son olarak Mart ayında Oscar töreni sonrası düzenlenen Vanity Fair partisinde birlikte görüntülenen çiftin, 4 yaşında Daisy Dove adında bir kızları bulunuyor.

AYLARDIR AYRI HAYATLAR YAŞIYORLARDI

Daily Mail’in haberine göre, çiftin arası aylardır bozuktu. İddiaya göre, uzun zamandır “kopuk” bir ilişki sürdüren ve farklı hayatlar yaşayan Bloom ile Perry, kesin olarak ayrılma kararı aldı. Ayrılığın ardından Bloom’un “eskisi gibi normal hissettiği için” mutlu olduğu, ilişkide yaşadığı sorunları saklamaktan yorulduğu belirtildi.

Bir kaynağın iddiasına göre, çift 2023’ün sonlarına doğru birbirinden uzaklaşmaya başladı.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Bloom ve Perry daha önce de bir ayrılık yaşamış, ancak tekrar barışmışlardı. Bu kez ayrılığın kalıcı olduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre, Perry’nin müziğe geri dönmesi ve turne planları, çiftin daha da uzaklaşmasına neden oldu.

Bloom hakkında konuşan bir kaynak, “Onu geri almaya çalışmayacak. Bu ilişki onun için bitti ve artık bunu kabul etti” dedi.

2016’DA TANIŞTILAR, 2020’DE ANNE-BABA OLDULAR

48 yaşındaki Bloom ve 40 yaşındaki Perry, 2016’da Altın Küre partisinde tanıştı. 2017’de kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, 2018’de yeniden bir araya geldi. 2019 Sevgililer Günü’nde nişanlanan çift, Ağustos 2020’de kızları Daisy Dove’u kucaklarına aldı.

Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift, o yaz Japonya’da evlenmeyi planlıyordu.

DÜĞÜNE YALNIZ KATILDI

Öte yandan, Bloom son olarak milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez’in Venedik’teki düğününe tek başına katıldı. Perry’nin, Bezos’un roket şirketi Blue Origin ile uzaya çıkan ilk isimlerden biri olan Lauren Sanchez ile de yakın ilişkisi bulunuyordu.