Oscar töreni yerine Kiev’e gitti: Sean Penn’e füze parçalarından yapılan özel ödül

Sinema dünyasının kalbi Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda atarken, usta oyuncu Sean Penn rotasını savaşın gölgesindeki Ukrayna’ya kırdı. 'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen 65 yaşındaki aktör, ödülünü almak yerine Ukrayna halkının yanında olmayı seçti.

OSCAR YERİNE KİEV SOKAKLARI

Penn’in törene katılmaması üzerine ödülü meslektaşı Kieran Culkin kabul ederken, ünlü aktör törenin ertesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüntülendi. Gün boyu şehirde temaslarda bulunan Penn, öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ofisinde bir araya gelerek desteğini yineledi.

FÜZE PARÇALARINDAN "DEMİR OSCAR"

Ukrayna Demiryolları CEO'su Oleksandr Pertsovskyi, Hollywood’daki töreni kaçıran Penn’e unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Rus saldırılarında hasar gören tren parçalarından yapılan ve "Demir Oscar" adı verilen özel ödülü Penn’e sunan Pertsovskyi, şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Oscar'ı kaçırdın, biz de bunu senin için yaptık. Altın değil ama çok gerçek ve kalbimizin derinliklerinden geliyor. Bu çelik bir zamanlar milyonları savaştan uzaklaştırdı, sonra bir Rus füzesiyle vuruldu. Biz onu silah yapmadık, minnettarlığa dönüştürdük."

"BUNLARIN HEPSİ BİRER HAZİNE"

Kendisine sunulan bu anlamlı hediye karşısında duygulanan Sean Penn, Pertsovskyi’ye sarılarak teşekkür etti. Ünlü aktör, "Bunların hepsi birer hazine, teşekkür ederim" diyerek Ukrayna’ya olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.