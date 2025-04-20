Nilperi Şahinkaya'dan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' itirafı: Bölüm başı ne kadar kazandığını açıkladı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 20.04.2025 - 17:38

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Son olarak “Kral Kaybederse” dizisinde rol alan Şahinkaya, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara dair samimi itiraflarda bulundu.

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı Mesude karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti açıkladı.

O DÖNEM KAZANDIĞI ÜCRETİ AÇIKLADI

Şahinkaya, dönemin şartlarına göre makul sayılabilecek bir gelirle ay sonunu rahatlıkla getirebildiğini belirterek, bölüm başı 2 bin TL kazandığını açıkladı.

Ünlü isim, “İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Şahinkaya'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.