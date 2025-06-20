Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olacağını duyurdu. 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

HAMİLELİK HABERİNİ SUNUCULUK YAPARKEN AÇIKLADI

Sunuculuğunu üstlendiği İşte Benim Stilim programının Almanya versiyonunda ilk kez hamilelik haberini duyurduğunu belirten Elles, paylaşımına şu notu ekledi:

“Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunun sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz!”





AİLESİNE YENİ BİR BEBEK GELİYOR

Hamilelik pozlarını da paylaşan Elles, ailesine bir bebek daha katılacak olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.”

TÜRK VATANDAŞI OLMUŞTU

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adının "Mücella" olduğunu açıklamıştı. Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile birliktelik yaşamış, 2015 yılında Milat ve Melodi adlı ikiz çocuklarını dünyaya getirmişti. Çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU GEÇTİĞİMİZ YIL DÜNYAYA GETİRDİ

Ünlü oyuncu, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Evliliklerinin ardından çift, 5 Ekim 2023'te kızları Manolya Tiara’yı kucaklarına alarak üçüncü kez ebeveyn olmuştu.





Şimdi ise Elles ailesi, dördüncü çocuklarını heyecanla bekliyor.