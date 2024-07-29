'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yıldızı Wilma Elles hayranlarını korkuttu!

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhret olan Wilma Elles önceki gün motosiklet kazası geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:34
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yıldızı Wilma Elles hayranlarını korkuttu!
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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhret olan Wilma Elles 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.

İki çocuğu olan Elles, 5 Ekim 2023'te de üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Mutlu evliliği devam eden Wilma Elles önceki gün motosiklet kazası geçirdi.

Instagram hesabından yaşadıklarını anlatan Elles, "Yeni motosiklet almıştık. Tekerlekler bloke oldu ve yere düştük. Elimde ve kolumda yaralar oluştu" ifadelerini kullandı.

Oyuncu hastane çıkışı eşi Mehmet Şah Çelik ile çekildiği fotoğrafı da "Kaskımız vardı ve yavaş gidiyorduk. Çok şükür ucuz atlattık. Herkese kazasız belasız yollar dilerim" notuyla paylaştı.


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