'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles Hindistan’a açılıyor

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:16

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:16

İstanbul’da bir imza günü etkinliğine katılan ünlü oyuncu Wilma Elles, Hindistan’da projeler gerçekleştirebileceğinin sinyalini vererek, "Bir program için Hindistan’a gitmiştim orada çok önemli insanlarla tanıştım, önemli projeler için görüştüm" dedi.

İstanbul bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen genç Yazar Ferhat Çoban’ın kitabının imza gününe ünlü oyuncu Wilma Elles de katıldı. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Yazar Çoban, imza günü dolayısıyla çok gururlu olduğunu dile getirdi.

İmza gününe katılan ünlü oyuncu Wilma Elles ise etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu belirtilirken, "Bir program için Hindistan’a gitmiştim, orada çok önemli insanlarla tanıştım, önemli projeler için görüştüm. Öyle ki bu etkinliğe çok önem verdiğim için ayağımın tozu ile buraya katıldım" dedi. Tanıtım ise imza ve konuşmaların ardından sona erdi.



