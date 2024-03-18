'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles Hindistan’a açılıyor

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle hafızalara kazınan Wilma Elles, Hindistan'da projeler yapabileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:16
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles Hindistan’a açılıyor
Abone Ol google-news

İstanbul’da bir imza günü etkinliğine katılan ünlü oyuncu Wilma Elles, Hindistan’da projeler gerçekleştirebileceğinin sinyalini vererek, "Bir program için Hindistan’a gitmiştim orada çok önemli insanlarla tanıştım, önemli projeler için görüştüm" dedi.

İstanbul bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen genç Yazar Ferhat Çoban’ın kitabının imza gününe ünlü oyuncu Wilma Elles de katıldı. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Yazar Çoban, imza günü dolayısıyla çok gururlu olduğunu dile getirdi.

İmza gününe katılan ünlü oyuncu Wilma Elles ise etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu belirtilirken, "Bir program için Hindistan’a gitmiştim, orada çok önemli insanlarla tanıştım, önemli projeler için görüştüm. Öyle ki bu etkinliğe çok önem verdiğim için ayağımın tozu ile buraya katıldım" dedi. Tanıtım ise imza ve konuşmaların ardından sona erdi.


öyle bir geçer zaman ki haberleri Wilma Elles haberleri

İlgili Haberler

Eski eşi kaldırılmasını talep etti: Wilma Elles’ten ‘nafaka’ tepkisi

Eski eşi kaldırılmasını talep etti: Wilma Elles’ten ‘nafaka’ tepkisi
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles 3. kez anne oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles 3. kez anne oldu
Oyuncu Wilma Elles iki yıl önce tacize uğradığını açıkladı

Oyuncu Wilma Elles iki yıl önce tacize uğradığını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Söz bitti; bu hale getirenler utansın'

Spor yazarları olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Söz bitti; bu hale getirenler utansın'
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Union SG maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu!

Union SG maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu!
18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
Hayatlarına kolaylıkla devam eden 4 burç: Yaşadıkları her şeyi zahmetsizce geride bırakabilirler...

Hayatlarına kolaylıkla devam eden 4 burç: Yaşadıkları her şeyi zahmetsizce geride bırakabilirler...
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'

Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'
Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi

Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi