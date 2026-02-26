Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy anne-baba oldu: İşte bebeğin ismi!

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı. 2015 yılından bu yana mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu çift, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

"KALBİMİZ SENİ BEKLERKEN ÇOK SEVMİŞTİ"

Hastaneden ilk paylaşımı yapan Begüm Öner, bir kız bebek dünyaya getirdiğini takipçilerine müjdeledi. Kızlarına "Karya" adını verdiklerini açıklayan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı... Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sensin..."



