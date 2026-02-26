Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy anne-baba oldu: İşte bebeğin ismi!

Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy anne-baba oldu: İşte bebeğin ismi!

26.02.2026 14:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy anne-baba oldu: İşte bebeğin ismi!

"Seksenler" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2015 yılında dünyaevine giren Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Bir kız bebek sahibi olan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları duygusal bir mesajla duyurdu.

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerini bir bebekle taçlandırdı. 2015 yılından bu yana mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu çift, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

"KALBİMİZ SENİ BEKLERKEN ÇOK SEVMİŞTİ"

Hastaneden ilk paylaşımı yapan Begüm Öner, bir kız bebek dünyaya getirdiğini takipçilerine müjdeledi. Kızlarına "Karya" adını verdiklerini açıklayan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı... Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sensin..."

Image

 

İlgili Konular: #Ceyhun Fersoy #Begüm Öner