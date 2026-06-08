Oyuncu Damla Colbay ameliyat masasına yattı, operasyonu sevgilisi yaptı

"Kara Para Aşk", "İçerde", "Hekimoğlu" ve "Yalnız Kurt" gibi Türk televizyon tarihinin birbirinden ses getiren dizilerinde rol alan, son dönemde ise dijitalde yayınlanan "Piyasa" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Damla Colbay, yaz sezonunu açtığı Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.

Yalıkavak'ta gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkaran başarılı oyuncu, iskeleden denize atlamak istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde parmağını kırdı.

PLAJDA ACI DOLU ANLAR

Atlayışın ardından parmağındaki şiddetli acı ve şekil bozukluğu nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan Colbay’ın yapılan tetkiklerinde parmağında ciddi bir kırık tespit edildi ve acil olarak cerrahi müdahale kararı alındı. Güzel oyuncunun ameliyat masasına yatmasıyla birlikte, hastane odasında filmleri aratmayacak cinsten romantik ve sıra dışı bir tesadüf yaşandı.

AMELİYATI ORTOPEDİ UZMANI SEVGİLİSİ ÜSTLENDİ

Damla Colbay’ın kırılan parmağına müdahale eden doktor, bir süredir gözlerden uzak mutlu bir birliktelik yaşadığı ortopedi uzmanı sevgilisi Ali Osman Çiçek oldu. Sevgilisinin görev yaptığı hastanede, onun nöbet saatine denk gelen bu kazanın ardından ameliyatı bizzat Çiçek üstlendi. Başarılı geçen operasyonla güzel oyuncunun parmağı tedavi edildi.





"KIRIĞI SEVGİLİMİN NÖBETİNE DENK GETİRME İŞİ..."

Hastaneden taburcu edilmeden önce sedyeden esprili bir paylaşım yapan Damla Colbay, yaşadığı bu trajikomik tesadüfü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına şu notu düştü:

"Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..."





Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve binlerce beğeni alan bu paylaşımın ardından, hem sanat camiasındaki oyuncu dostları hem de hayranları Colbay’a geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Operasyonun ardından evinde istirahate çekilen ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilen güzel oyuncunun, doktor sevgilisinin tavsiyesi üzerine bir süre daha Bodrum'da dinleneceği belirtildi.