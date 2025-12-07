Oyuncu Ege Kökenli’den sektör itirafı: 'Bir ego yıllara mal oldu'

Oyuncu Ege Kökenli, YouTube’da yayınlanan “Anne Biz Egelerdeyiz” adlı programının ilk bölümünde kariyerinde yaşadığı dikkat çekici bir cast sürecini anlattı. Kökenli, popüler bir projede yer aldığı dönemde katıldığı bir doğum günü partisinde, tanımadığı için selam vermediği bir cast direktörünün yıllar boyunca arkasından konuştuğunu iddia etti.

“TANIMADIĞIM İÇİN SELAM VERMEDİM”

O dönem yaşananları “Hiç farkında bile değildim” diyerek anlatan Kökenli şunları söyledi:

“Bir doğum günü davetine gittim. Herkes cast direktörü hanımefendiyle öpüşüp selamlaştı, ben tanımadığım için gidip konuşmadım. Selam da vermedim, o da bana vermedi.”

“ARKANDAN KONUŞMUŞ, İŞLERİ ENGELLEMİŞ” İDDİASI

Yıllar sonra bu konuda kulağına gelen söylentilerden bahseden oyuncu, farklı ajanslardan benzer şeyler duyduğunu ifade etti:

“Menajerlerim ve oyuncu arkadaşlarım, ‘O kişiye selam vermemişsin, bu yüzden seni kötüleyip bazı projelerde önünü kesti’ dediler.”

“MESAJLA ÇÖZDÜK”

Yaşananları profesyonel bir dille ele aldığını söyleyen Kökenli, konunun barışla sonuçlandığını belirtti:

“Menajerlik şirketim aracılığıyla mesaj gönderdim. O da kırıldığını söyledi. Sonrasında konu kapandı.”