Oyuncu Esin Gündoğdu 72 kilo verdikten sonra sağlık sorununu açıkladı: 'Değerlerimde eksiklik var!'

Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve geçirdiği radikal değişimle tam 72 kilo vererek magazin gündemine oturan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Gündoğdu, kilo kaybının ardından yaşadığı bazı fizyolojik sorunları samimiyetle dile getirerek sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU HAVADA KIŞLIK İÇLİKLE OTURUYORUM"

Kendisini son günlerde oldukça halsiz ve bitkin hissettiğini belirten ünlü oyuncu, vücudunun gösterdiği ani reaksiyonları takipçileriyle paylaştı. Aşırı üşüme problemi yaşadığını vurgulayan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah kan vermeye gideceğim çünkü galiba bende, emin olmamakla birlikte, değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum mesela. Şu an üzerimdeki kışlık içlik, yani bu havada... Bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok halsizim."

"ET YEMEDİĞİM İÇİN DEMİR VE D VİTAMİNİ EKSİK ÇIKACAK"

Büyük miktarda kilo veren kişilerin beslenme programlarında sıkça karşılaştığı makro ve mikro besin eksikliklerine değinen Esin Gündoğdu, beslenme alışkanlıklarının bu tabloda payı olduğunu kabul etti. Vejetaryen beslendiğini ve takviyelerine dikkat etmediğini belirten başarılı oyuncu, "Galiba kan değerlerim de düşük. Ben et yemediğim için ve çok vitaminlerime de dikkat etmediğim için demirim eksik çıkacak büyük ihtimalle. Hem D vitaminim hem demirim eksik çıkacak diye düşünüyorum" diyerek tahlil sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Uzmanlar, özellikle obezite cerrahisi ya da ağır diyet programları ile yüksek miktarda kilo kaybeden bireylerin, kas kütlelerini ve kan değerlerini koruyabilmeleri adına düzenli hekim kontrolünden geçmeleri ve eksilen depoları doğru takviyelerle doldurmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.