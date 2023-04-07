Oyuncu Michele Morrone nişanlandı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:15

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:15

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, evlilik kararı aldığını duyurdu.

Bir süredir Moara Sorio ile aşk yaşayan 365 filminin yıldızı Michele Morrone, nişanlandığını açıkladı. Moara Sorio ile sol eline taktıkları alyansın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Michele Morrone, mutluluğunu da "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi.

Aynı kareyi yayınlayan Moara Sorio ise "Hiç bitmeyen bir aşk hikayesi" ifadelerini kullandı.