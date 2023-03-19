Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Michele Morrone hangi filmlerde oynadı?
Geçen günlerde sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gelen dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek hem yurttaşları ziyaret etti hem de çocuklarla oyun oynadı. Yurttaşlar Michele Morrone'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Michele Morrone hangi filmlerde oynadı?
Netflix'te yayınlanan "365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçen günlerde İstanbul'a geldi. Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti. İşte, Michele Morrone hakkında merak edilenler...
MİCHELE MORRONE KİMDİR?
Michele Morrone, 3 Ekim 1990 tarihinde İtalya'nın Reggio Calabria kentinde doğdu. Michele Morrone ailesinin dört çocuğun en küçüğüdür ve üç ablası vardır. Babası inşaat işçisi olarak çalışan Morrone'nin babası 2003 yılında, Morrone 12 yaşındayken öldü.
Morrone, 11 yaşında bir Harry Potter filmi izledikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Oyunculuğa ortaokulundaki bir okul sonrası programında başladı. Morrone, kötü davranışları nedeniyle sınıfta kaldıktan sonra lisenin ilk yılını tekrar etti. Daha sonra Pavia kentindeki bir tiyatroda, Teatro Fraschini di Pavia'da profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.
MİCHELE MORRONE BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?
Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone 187 boyundadır ve 80 kilodur. Michele Morrone terazi burcudur.
MİCHELE MORRONE EVLİ Mİ?
Michele Morrone, 2014 yılında Lübnanlı moda tasarımcısı Rouba Saadeh ile evlendi. Michele ve Rouba evliliklerinin dördüncü yılında boşandı.
2018 yılında eşinden ayrılan Morrone, eski eşiyle hala görüşmeye devam ediyor.
MİCHELE MORRONE ÇOCUĞU VAR MI?
Michele Morrone’nin Rouba Saadeh ile olan evliliğinden Marcudo (2014) ve Brado (2017) adında 2 oğlu var.
MİCHELE MORRONE'NİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019: Il Processo – Claudio Cavalleri
2019: Medyceusze: Wladcy Florencji – Kapitan Lodzi
2017: Sirene (mini dizi) – Ares aka Gegè
2016: Ballando con le stelle (Dancing with the Stars’ın İtalyan Versiyonu)
2015: Provaci ancora prof! – Bruno Sacchi
2014: Squadra Antimafia 6
2011: Come un delfino 2 – Raoul Bova
2011: Che Dio ci aiuti 3
2005 – 2017: Provaci ancora Prof
MİCHELE MORRONE'NİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2020: Bar Giuseppe
2020: Duetto – Marcello Bianchini
2020: 365 dni – Massimo
2019: Bar Joseph – Luigi
2018: L’ultimo giorno del toro
2018: Renata Fonte – Marcello My
2017: Who’s the Beast – Peter
2013: 2+2=5
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