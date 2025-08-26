Oyuncu Mustafa Üstündağ film şirketine dava açtı

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Galaxy Movie Media Film Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 550 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne taşınan davaya göre taraflar, 21 Aralık 2023’te oyunculuk sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre Üstündağ, çekilecek sinema filminde "Vural" karakterini canlandıracaktı.

Üstündağ, şirketin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığını öne sürdü ve 550 bin lira tazminat talep etti.

Öte yandan film şirketi, ünlü oyuncunun sözleşmeye aykırı davrandığını, bu nedenle anlaşmayı haklı olarak feshettiklerini savundu. Şirket, filmin aksamasına sebep olan Üstündağ’ın kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.