Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü: Yeğeni hayatını kaybetti

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü: Yeğeni hayatını kaybetti

10.10.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü: Yeğeni hayatını kaybetti

Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dadgar, kendisine ulaşanlara teşekkür ederek yaşadığı acı nedeniyle şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti.

Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ı kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, kendisine ulaşarak destek olanlara teşekkür etti ve anlayış istedi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Ailesinin yaşadığı kaybı paylaşan Dadgar’ın açıklaması, takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

ARAYANLARDAN ANLAYIŞ İSTEDİ

Yaşadığı kaybın ardından kendisini arayan ve soran herkese teşekkür eden Dadgar, şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti.

Dadgar, paylaşımında, “Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

İlgili Konular: #özcan deniz

İlgili Haberler

Özcan Deniz ailesindeki buzları eritti: Annesi için seferber oldu!
Özcan Deniz ailesindeki buzları eritti: Annesi için seferber oldu! Bir süredir ailesiyle yaşadığı gerginliklerle magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine tüm kırgınlıkları rafa kaldırdı. Ünlü sanatçı, kanser tedavisi gören annesinin İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledilmesini sağlayarak tedavi sürecini bizzat yönetmeye başladı.
Özcan Deniz'den ağabeyi ve kız kardeşine ağır suçlamalar: 'Emeğimi yok pahasına satıp yedin!'
Özcan Deniz'den ağabeyi ve kız kardeşine ağır suçlamalar: 'Emeğimi yok pahasına satıp yedin!' Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 54'üncü yaş gününde sosyal medya hesabından yayımladığı "açık mektup" ile ailesine adeta ateş püskürdü. Uzun süredir küs olduğu ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan Deniz, 40 yıllık emeğinin çalındığını iddia etti.
Özcan Deniz tanıklık yaptı, aile içi kriz büyüdü: Kız kardeşinden adliye önündeki sözlere sert tepki
Özcan Deniz tanıklık yaptı, aile içi kriz büyüdü: Kız kardeşinden adliye önündeki sözlere sert tepki Şarkıcı Özcan Deniz, kardeşleri arasındaki hakaret davasında tanık olarak ifade verip davanın haksız olduğunu savundu. Mahkemede sanığın suçlu bulunmasının ardından açıklama yapan Yurda Gürler ise ağabeyini hedef alarak "Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik" ifadelerini kullandı.