Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın acı günü: Yeğeni hayatını kaybetti

Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ı kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, kendisine ulaşarak destek olanlara teşekkür etti ve anlayış istedi.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik” ifadelerini kullandı.

Ailesinin yaşadığı kaybı paylaşan Dadgar’ın açıklaması, takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

ARAYANLARDAN ANLAYIŞ İSTEDİ

Yaşadığı kaybın ardından kendisini arayan ve soran herkese teşekkür eden Dadgar, şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti.

Dadgar, paylaşımında, “Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.