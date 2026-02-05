Özcan Deniz ailesindeki buzları eritti: Annesi için seferber oldu!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ailesi arasında uzun süredir devam eden ve karşılıklı açıklamalarla büyüyen gerilim, yerini hüzünlü bir dayanışmaya bıraktı. Kanserle mücadele eden anne Kadriye Deniz’in durumunun ciddileşmesi, ailedeki küslüğü sona erdirdi.

AYDIN’DA HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, Aydın’da yaşayan Kadriye Deniz’in sağlık durumu geçtiğimiz günlerde aniden ağırlaştı. Devlet hastanesine kaldırılan annesinin durumunu öğrenen Özcan Deniz, ilk etapta maddi destek sağlayarak süreci takip etmeye başladı. Ancak hastane yetkilileriyle yaptığı görüşmede annesinin yanında kimsenin olmadığını öğrenen ünlü sanatçı, büyük bir şok yaşadı.

KARDEŞLERİNE TALİMAT VERDİ: "YALNIZ BIRAKMAYIN"

Aralarındaki sorunlar nedeniyle bir süredir görüşmediği kız kardeşleri Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap’ı hemen Aydın’a yönlendiren sanatçı, annesinin İstanbul’a nakledilmesi için hazırlıklara başladı. Kardeşlerin annelerinin yanına gitmesiyle birlikte aile içindeki iletişim kanalları yeniden açıldı.

İSTANBUL’DA ACİL AMELİYAT

Annesinin daha kapsamlı bir tedavi görmesini isteyen Özcan Deniz, Kadriye Deniz’i İstanbul’daki donanımlı ve özel bir hastaneye sevk ettirdi. İstanbul’a getirilen Kadriye Deniz’in burada acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.