Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar 'Kayınvalidem karnımı dakikalarca tekmeledi!'

Türk sanat dünyasının ünlü ismi Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını sonlandırmasının ardından hem ailevi hem de yargısal anlamda fırtınalı günler geçiriyor. 53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar paylaşan ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de abisi ve annesine karşı "Benden 40 yılımı çaldılar" diyerek uzun bir mesaj yayınlamıştı. Şimdi ise Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

'KARNIMA DAKİKALARCA TEKME ATTI'

Kayınvalidesi Kadriye Deniz tarafından şiddet gördüğünü açıklayan Samar Dadgar, yaptığı paylaşımla şu ifadelerde bulundu:

"Kayınvalidem Kadriye Deniz, karnıma pembe çoraplı ayaklarıyla vurdu. Yerde dakikalarca tekmelendim."

'ŞİKAYETÇİ OLUYORUM'

Samar Dadgar’ın bu sözlerinin ardından, Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler’den de çarpıcı açıklamalar geldi:

“Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan şikayetçi oluyorum!”