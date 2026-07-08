'Party Rock Anthem' ile dünyayı dans ettirmişti: Lauren Bennett 37 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan elektro-pop müzik grubu LMFAO'nun dünya çapında hit olan parçası "Party Rock Anthem"daki vokalleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü dansçı ve oyuncu Kenny Wormald ile birlikteliğinden Harlow adında bir kızı bulunan Bennett'in ani vefatı, müzik dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Genç sanatçının vefat haberini, eski müzik grubu G.R.L. sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

G.R.L. grubu tarafından yayımlanan açıklamada, "Sevgili Lauren'imizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmemiz imkânsız" ifadelerine yer verildi. Bennett'in eski grubu Paradiso Girls'ten arkadaşı Aria Crescendo da üzüntüsünü, "Huzur içinde uyu kız kardeşim, en yakın arkadaşım. Aramızdan ayrıldığına inanamıyorum. Kısa süre önce konuşmuştuk, bunun son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim" sözleriyle paylaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ EKİM AYINDA BELLİ OLACAK

Şarkıcının ölüm nedeni hakkında ailesi ve temsilcileri tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bennett'in ölüm nedenine ilişkin yürütülen resmi incelemenin Ekim 2026'da tamamlanması ve adli raporun ardından kesin sonucun netleşmesi bekleniyor.

LİSTELERİ ALTÜST EDEN BAŞARILAR

Lauren Bennett, 2011 yılında LMFAO ile seslendirdiği ve dijital platformlarda milyarlarca kez izlenen 'Party Rock Anthem' şarkısıyla dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu. Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede kalan bu parça, Billboard tarafından tüm zamanların en başarılı beşinci şarkısı olarak tescillenmişti.

Kariyerine G.R.L. grubuyla devam eden Bennett; Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Simone Battle ve Emmalyn Estrada ile birlikte çalışarak 'Ugly Heart' şarkısıyla büyük bir başarı yakaladı. Pitbull'un 'Wild Wild Love' şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında grup üyelerinden Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı almıştı. Müzik çalışmalarını sinema endüstrisine de taşıyan Bennett, 'Date Night' ve '21 Jump Street' gibi popüler filmlerin müziklerine yaptığı katkılarla da tanınıyordu.