Paşalı ailesinde kriz bitti mi? Lara Paşalı alyansı geri taktı!

2022 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin evliliği, geçtiğimiz haftalarda büyük bir sınavdan geçti. Sosyal medyada düğün fotoğraflarının silinmesi ve Lara Paşalı’nın parmağındaki alyansı çıkarmasıyla başlayan kriz, magazin dünyasında "ihanet" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

"ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ" DEMİŞLERDİ

Haklarındaki spekülasyonların büyümesi üzerine 22 Nisan’da ortak bir yazılı açıklama yapan ünlü çift, evliliklerinde zor bir virajda olduklarını kabul etmişti. Açıklamada, "Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullanarak sessizliklerini bozmuşlardı.





İLK ADIM FOTOĞRAFLARLA GELDİ

Resmi açıklamanın hemen ardından Lara Paşalı, sosyal medya hesabından kaldırdığı düğün fotoğraflarını profiline geri yükleyerek ilk "barışma" sinyalini vermişti. Bu hamle, hayranları tarafından "buzlar eriyor" şeklinde yorumlanmıştı.

ALYANS PARMAĞA GERİ DÖNDÜ

Paşalı cephesinden beklenen nihai kanıt ise bugün geldi. Lara Paşalı, parmağındaki alyansını belirgin bir şekilde gösteren yeni bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı’nın, eşinin bu paylaşımını anında beğenmesi ise çiftin aralarındaki tüm sorunları çözdüğü ve "tamam mı devam mı" sorusuna "devam" yanıtını verdikleri şeklinde yorumlandı.



