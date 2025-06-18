Pelin Akil'le evliliği bitmişti... Anıl Altan sessizliğini bozdu: 'Ayrılık bizi ilgilendirir'

Arka Sıradakiler dizisinde tanışan ve 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinden uzun süredir ayrıldıkları yönünde iddialar gündemdeydi. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift, aile hayatlarıyla sıkça magazin gündeminde yer alıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil, ısrarlı sorular üzerine ayrılık iddialarını doğrulayarak, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli” açıklamasını yaptı.

Pelin Akil’in bu açıklamasının ardından, sosyal medya profilinden "Altan" soyadını kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

Tüm gözler Anıl Altan’a çevrilirken, ünlü isim ayrılıkla ilgili olarak “Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili detaya girmek istemiyorum. Ayrılığın sebebi bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin “Aşkın kapılarına kilit vuruldu mu?” sorusuna ise “Öyle bir şey yok” cevabını vererek spekülasyonlara son noktayı koydu.