Penelope Cruz çocukluk travmasını aştı: Ünlü oyuncu 52 yaşında ehliyet alıyor

Dünyaca ünlü İspanyol sinema sanatçısı Penelope Cruz, katıldığı bir televizyon programında uzun yıllardır mücadele ettiği büyük bir korkusunun üstesinden geldiğini paylaştı. Çocukluk döneminde yaşadığı travmatik bir kazanın ardından araba kullanmaktan çekinen 52 yaşındaki oyuncu, nihayet ehliyet almaya karar verdiğini açıkladı. Cruz'un bu kararındaki en büyük etken ise U2 grubunun solisti ve yakın arkadaşı Bono'nun jesti oldu.

FOBİNİN ARKASINDA ÇOCUKLUK TRAVMASI VAR

Talk show sunucusu Sean Evans'ın programına konuk olan Cruz, direksiyon başına geçmesini engelleyen sürecin perde arkasını anlattı. Çocukken kendisinden üç yaş küçük olan ve şu anda oyunculuk yapan kız kardeşi Monica Cruz'a bir aracın çarpmasına tanık olduğunu belirten ünlü sanatçı, bu olayın kendisinde kalıcı bir fobi bıraktığını ifade etti. Kazanın ardından kız kardeşinin tamamen sağlığına kavuştuğunu ancak o anları izlemenin ruhunda derin bir iz bıraktığını aktaran Cruz, 66 yaşındaki rock yıldızı Bono'nun nisan ayında kendisine doğum günü hediyesi olarak bir otomobil almasıyla bu korkuyu aşmak için adımlar attığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Bana bir araba verdi ve bence bu, ehliyetimi almam için en büyük itici güç oldu" dedi.

"DİREKSİYON BAŞINDA HÂLÂ KORKU HİSSEDİYORUM"

Ehliyet alabilmek için sürücü kursu derslerine başlayan Penelope Cruz, arabaya her bindiğinde büyük bir içsel sorgulama yaşadığını dile getirdi. Direksiyon başında geçirdiği birkaç dakikanın bile kendisine derin bir korku hissettirmeye devam ettiğini ve bir otomobilin içinde ancak 10 ya da 15 dakika kalabildiğini itiraf eden Cruz, şu ifadeleri kullandı: