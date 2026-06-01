Peş peşe gerçekleşen vedalarla gündemdeydi... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz isim dahil oluyor!

Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan Gold Film imzalı fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”, hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaliyle tatile girmişti. İzleyiciler büyük kırılma noktalarının ardından yeni sezonda neler olacağını merakla beklerken, beşinci sezon öncesi yapımdan ilk sıcak detaylar ve kadro hamleleri sızmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre; diziye dahil olan ünlü aktör Murat Aygen’in yeni sezondaki rolünün ayrıntıları netleşirken, izleyicinin yakından tanıdığı iki karakter için de yolun sonu göründü.

KIVILCIM’IN HAYATINA "LİDER" GİRİYOR!

Dizinin dördüncü sezonu henüz noktalanmadan önce Gold Film ile prensipte el sıkıştığı duyurulan usta oyuncu Murat Aygen’in, Kızılcık Şerbeti evreninde nasıl bir dengede yer alacağı büyük bir merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre, son dönemde ekranların aranan yüzlerinden biri olan deneyimli oyuncu, dizide "Lider" karakterine hayat verecek.





Canlandıracağı Lider karakterinin, Evrim Alasya’nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri ile yollarının kesişeceği ve ikilinin hikayede yakınlaşacağı öğrenildi. Öte yandan Lider, dizide Dila Danışman’ın canlandırdığı Hilal karakterinin de ağabeyi olarak izleyici karşısına çıkacak.

İKİ ÖNEMLİ İSİM KADRODAN AYRILIYOR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında senaryoda köklü revizyonlara giden yapımda, sadece yeni karakterlerin gelişi değil, veda rüzgarları da esiyor. Dizinin son dönem hikaye akışında yer alan ve kadroya renk katan iki ismin projeden ayrılacağı netleşti.







Yapımda İlhami Hoca karakterine hayat veren Fatih Gühan ile İlhami’nin babası Ulvi karakterini canlandıran usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın Kızılcık Şerbeti’ndeki hikayeleri sona erdi. Her iki ismin de yeni sezonda projede yer almayacağı ve vedalarının ardından senaryonun seyrinde önemli değişiklikler yaşanacağı belirtiliyor.