Pınar Altuğ'dan İngilizcesi eleştirilen Hande Erçel'e destek

Oyuncu Hande Erçel, katıldığı bir davette yaptığı İngilizce konuşma nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Erçel’e destek ise meslektaşı Pınar Altuğ’dan geldi.

Bir süre önce sevgilisi Hakan Sabancı ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ünlü oyuncu Hande Erçel, katıldığı bir davette yaptığı İngilizce konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuşma sırasında aksanı ve telaffuzu nedeniyle eleştirilen Erçel, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Erçel’e yöneltilen eleştiriler sonrası Pınar Altuğ sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, meslektaşına destek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?”

Pınar Altuğ’un bu sözleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından beğeni ve destek mesajlarıyla karşılandı.