Pınar Altuğ’un yoga videosuna Yağmur Atacan’dan yanıt: 'Kıskanıyorlar'

“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Bir takipçisinin, “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna “Neden kıskansın ki!” yanıtını veren Altuğ, başka bir takipçisinin, “Kadın yogacı yok muydu?” yorumuna ise sert bir çıkış yaptı:

“Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?”

Gündem olan görüntülerin ardından Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’dan da açıklama geldi. Önceki gün Bebek’te objektiflere yansıyan Atacan, eleştirilerle ilgili şöyle konuştu:

“Aslında ben de oradaydım. Sporu seviyor, farklı spor dalları deniyor. Bence kıskanıyorlar. 50 yaşını geçmiş bir kadın var, sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Biz o oyunlara pek gelmiyoruz.”