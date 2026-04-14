Pop dünyasında taciz sarsıntısı: Ruby Rose’dan Katy Perry’ye ağır suçlamalar!

Dünya müzik ve sinema sektörü, son yılların en ses getiren cinsel taciz iddialarından biriyle çalkalanıyor. Avustralyalı oyuncu Ruby Rose, Amerikalı pop ikonu Katy Perry’nin kendisine yıllar önce Melbourne’de bir gece kulübünde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Perry’nin temsilcileri ise iddiaları sert bir dille yalanlayarak yargı yoluna gidilebileceğinin sinyalini verdi.

"KOMİK BİR HİKAYE GİBİ ANLATMIŞTIM"

Olay, Katy Perry’nin Justin Bieber hakkında yaptığı bir yoruma Ruby Rose’un verdiği yanıtla patlak verdi. Rose, Perry’nin Melbourne’deki Spice Market adlı gece kulübünde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek şunları yazdı: "Olaydan sonra üzerine kustum. O zamanlar nasıl başa çıkacağımı bilmediğim için bunu 'komik bir sarhoşluk hikayesi' olarak anlatmıştım. ABD vizesi almamda yardımcı olacağı için sır olarak sakladım."

PERRY CEPHESİNDEN SERT YALANLAMA

Katy Perry’nin temsilcileri, 41 yaşındaki yıldız hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, "Ruby Rose'un sosyal medyada yaydığı iddialar kesinlikle yanlıştır; tehlikeli ve pervasız yalanlardır. Rose'un daha önce de benzer asılsız iddialarda bulunduğu belgelenmiş bir geçmişi vardır" ifadelerine yer verildi.

POLİSE BAŞVURDU: "ZAMAN AŞIMI OLSA DA DENEYECEĞİM"

Sosyal medya kullanıcılarının "Neden şimdiye kadar sustun?" sorularına yanıt veren Rose, sistemin nadiren işe yaradığını düşündüğü için korktuğunu belirtti. Oyuncu, "Bugün polis karakoluna gidip yaşadıklarımın soruşturulup soruşturulamayacağını göreceğim. Belki zaman aşımına uğramıştır ama denemek için nedenlerim var" dedikten saatler sonra karakoldan ayrıldığını belirten bir paylaşım yaptı.

Rose, Perry'nin kendisini dava etmekte özgür olduğunu belirterek, "Dava etmeyecek, çünkü olay yaşandı ve şahitler var" iddiasını sürdürdü. Pop dünyasını sarsan bu iddianın ardından gözler soruşturma sürecine çevrildi.