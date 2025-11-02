Popun Kralı Michael Jackson 'En Çok Kazanan Ölü Ünlüler' listesinde yine zirvede

Forbes’un 25’inci yılında yayımladığı “En Çok Kazanan Ölü Ünlüler” listesinde, Michael Jackson bir kez daha birinciliği kimseye kaptırmadı. Ünlü sanatçı, son 12 ayda 105 milyon dolar gelir elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktı. Jackson’ın 2009’daki vefatından bu yana toplam kazancının yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Forbes’un listesi, ölümden sonra en çok geliri müzisyenlerin elde ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Listenin ilk 13 isminden 10’unun müzik sanatçısı olması dikkat çekti. Uzmanlar, müzisyenlerin şarkılarının telif ve yayın haklarından düzenli gelir elde edebildiğini, buna karşın oyuncuların eski film ve dizilerinden aynı oranda kazanç sağlayamadığını belirtiyor.

Michael Jackson’ın mirasının başarısı, sadece efsaneleşmiş şarkılarından değil, hayattayken yaptığı akıllı yatırımlardan da kaynaklanıyor. Sanatçı, 1985’te ATV müzik kataloğunu satın alarak büyük bir servetin kapısını araladı. Bu hakların hissesi, 2016’da Sony’ye 750 milyon dolara, 2024’te ise yayın ve kayıtlarının yarısı 600 milyon dolara satıldı.

Jackson’ın ölümünün ardından gösterime giren “This Is It” filmi 267 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Ayrıca Cirque du Soleil turnesi, Las Vegas’taki Michael Jackson ONE gösterisi ve Broadway müzikali MJ: The Musical, yüz milyonlarca dolarlık bilet satışıyla büyük gelir sağladı.

Müzisyenlerin yanı sıra listede, gelirlerini marka iş birlikleri üzerinden artıran isimler de yer aldı. Arnold Palmer kendi içecek markasından, Kobe Bryant ise Nike ayakkabıları sayesinde önemli kazançlar elde etti.

Forbes verilerine göre, 2025 yılı listesine giren 13 mirasın toplam geliri 541 milyon dolar olarak kaydedildi.