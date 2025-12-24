Cumhuriyet Gazetesi Logo
Programına ara vermişti... Çağla Şıkel son sağlık durumunu paylaştı!

Programına ara vermişti... Çağla Şıkel son sağlık durumunu paylaştı!

24.12.2025 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Programına ara vermişti... Çağla Şıkel son sağlık durumunu paylaştı!

Çağla Şıkel, geçirdiği kas spazmı nedeniyle sunuculuğunu yaptığı programa katılamadı; sağlık durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği programa yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Hafta içi her gün NOW TV ekranlarında yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı gündüz kuşağı programında izleyiciyle buluşan Şıkel’in kas spazmı geçirdiği öğrenildi.

Kanaldan yapılan açıklamada, Çağla Şıkel’in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programda yer alamadığı ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi. Şıkel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bilgi verdi.

Ünlü isim paylaşımında, “Sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullanarak sevenlerine mesaj gönderdi.

Image

İlgili Konular: #Çağla Şikel