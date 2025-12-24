Programına ara vermişti... Çağla Şıkel son sağlık durumunu paylaştı!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği programa yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılamadı. Hafta içi her gün NOW TV ekranlarında yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı gündüz kuşağı programında izleyiciyle buluşan Şıkel’in kas spazmı geçirdiği öğrenildi.

Kanaldan yapılan açıklamada, Çağla Şıkel’in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programda yer alamadığı ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi. Şıkel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bilgi verdi.

Ünlü isim paylaşımında, “Sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullanarak sevenlerine mesaj gönderdi.